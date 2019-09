Heftiger Unfall am Sonntag, kurz vor 17 Uhr auf der Surbtalstrasse in Endingen: Zwei Motorradfahrer waren im Ortsteil Unterendingen in Richtung Lengnau unterwegs, als der vordere bei einem Fussgängerstreifen stark abbremsen musste. Sein Begleiter konnte dahinter noch rechtzeitig anhalten. Der nachfolgende Fahrer einer Honda Goldwing bemerkte die stehenden Motorräder jedoch zu spät – und prallte mit geringer Geschwindigkeit ins Heck des Vordermannes, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der 22-jährige Fahrer der mittleren Maschine stürzte zu Boden. Die Ambulanzbesatzung forderte später einen Rettungshelikopter auf, der den Lenker ins Spital flog.

Dort zeigte sich, dass die Verletzungen nicht so schwer waren wie befürchtet. Der 62-jährige Goldwing-Fahrer und der ebenfalls 22-Jährige auf dem vordersten Motorrad blieben beide unverletzt. An den Motorrädern entstand geringfügiger Schaden. (az)

