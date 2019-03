Auch auf deutscher Seite reagiert man auf die Nachricht mit Entsetzen. Von Angst, Wut und Ungewissheit spricht beispielsweise der 26-jährige Waldshuter Robert Weicher: «Bei so etwas Wichtigem wie Atomkraft ist so ein Vorfall nicht sehr vertrauenswürdig. Man misstraut der Anlage und würde sich wünschen, dass sie abgeschaltet wird.» Metzgermeister Alexander Honegg (44) pflichtet ihm bei: «Es bleibt einem nichts anderes übrig, als mit der üblichen Verdrängung zu reagieren.»

Der Grundtenor in Waldshut: Die grenznahen AKW sorgen für Unbehagen, gegen die Souveränität der Schweiz beim Betreiben dieser fühlt man sich allerdings machtlos. «Erst wenn der letzte Atommeiler der Schweiz abgeschaltet ist, wird für die Menschen am Hochrhein auch der Atomausstieg Deutschlands seine volle Bedeutung entfalten können», erklärt der Waldshuter Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) auf Anfrage. Die Anwohner würden deshalb auch zu Recht von der deutschen Regierung eine kritische Begleitung der atomaren Kontrollen in der Schweiz fordern, so Schreiner weiter.

Nicht ernst genommen

Im Bundesumweltministerium ist die Waldshuterin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) als Parlamentarische Staatssekretärin tätig. Über einen Sprecher lässt sie mitteilen, dass die Vorfälle im KKL in den vergangenen Jahren auf «Defizite in der Sicherheitskultur» hinweisen. Zwar verweist auch sie auf die Souveränität der Schweiz. Gleichermassen will sie beim nächsten Zusammentreffen der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DSK) «deutlich zum Ausdruck bringen, dass hier Verbesserungen erwartet werden».

Der Unmut gegen die Schweizer AKW hat sich auf deutscher Seite längst mobilisiert. Nach der Katastrophe in Fukushima im Jahr 2011 rief die Waldshuterin Monika Hermann-Schiel die Bürgerinitiative «Zukunft ohne Atom» (ZoA) ins Leben. Sie sagt: «Wir fühlen uns von den Verantwortlichen in der Schweiz nicht ernst genommen. Wenn etwas passiert, sitzen auch wir in der Falle.»