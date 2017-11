Die Gemeindeversammlung von Leibstadt hat den Beitritt zum geplanten Gemeindeverband Oberstufe Aaretal (OSA) am Freitagabend deutlich abgelehnt. Rund zwei Drittel der 113 anwesenden Stimmbürger sagten Nein. Leibstadt ist damit die zweite Gemeinde nach Klingnau, welche den Beitritt zur OSA ablehnt, wobei die Klingnauer Gmeind am Donnerstag einem Rückweisungsantrag zugestimmt hatte.

Der geplante Gemeindeverband OSA sieht einen Bezirksschul-Standort in Kleindöttingen und SeReal-Standorte in Klingnau und Leuggern vor. Die Leibstadter Schüler sollten gemäss OSA-Satzungen in die geplante Bez nach Kleindöttingen, die SeReal-Schüler in die Nachbargemeinde Leuggern ins jetzige Bez-Schulhaus, das zu einem SeReal-Schulhaus werden soll.

Der Leibstadter Entscheid kommt insofern überraschend, weil im Vorfeld vor allem kritische Stimmen aus Klingnau, Döttingen und Koblenz (den Gemeinden der jetzigen Oberstufe Unteres Aaretal) sowie aus Full-Reuenthal laut wurden. Und weil der Gemeinderat wie auch Schulleitung und Schulpflege sich für ein Ja zum Beitritt ausgesprochen hatten. Gemeindeammann Hanspeter Erne (parteilos) sagt auf Anfrage: «Das klare Ergebnis hat mich überrascht.» Zumal es im Vorfeld der Gemeindeversammlung in Sachen OSA relativ ruhig geblieben sei im Dorf. Bei der Versammlung am Freitagabend sei sehr sachlich argumentiert worden.

Entschädigung gefordert

Die Gegner des geplanten Gemeindeverbandes Oberstufe Aaretal führten hauptsächlich drei Argumente ins Feld. Erstens wünschen sie sich, dass es für das jetzige Leibstadter Schulhaus, wo heute noch drei Sek-Klassen unterrichtet werden, eine Entschädigung geben solle. Dies, weil das Schulhaus bei einem Beitritt zur OSA zum Teil leer stehen würde. Kritisiert wurde auch, dass es seitens Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA) immer hiess, dass bei Annahme der OSA-Vorlage in Klingnau Schulraum leer stehen würde, aber nie kommuniziert wurde, dass dies auch in Leibstadt der Fall sein werde.