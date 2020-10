Anwohner sollen besser geschützt werden: Neues Gesuch für Eventhalle mit Hochzeiten eingereicht

Mehr als 20 Jahre ist es her, als sich die damals 16-jährige Weltranglisten-Erste Martina Hingis und Swatch-Gründer Nicolas Hayek in einem Freundschaftsspiel in der Lengnauer Tennishalle duellierten. Tennisbälle fliegen schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr durch die 1984 erstellte Halle, auch die Hundetrainings finden seit längerem nicht mehr statt. Dafür haben seit 2019 grosse Festgesellschaften mit mehreren hundert Gästen in der Halle im Gewerbegebiet Einzug gehalten. Dafür lag kürzlich ein entsprechendes Umnutzungsgesuch der Sport- in eine Eventhalle auf. Dagegen seien Einsprachen eingegangen, sagt Gemeindeschreiber Anselm Rohner auf Anfrage.