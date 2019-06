Das Herz des Klingnauer CVP-Grossrats Andreas Meier schlägt stärker für Stan Wawrinka als für Roger Federer: «Mich beeindruckt das Kämpferische, dieser Wille, den Wawrinka an den Tag legt», sagt der passionierte Tennisspieler, aktives Mitglied beim TC Unteres Aaretal. Der umtriebige Inhaber des Weinguts Sternen in Würenlingen hat aktuell aber weniger sportliche als viel mehr politische Ambitionen: Er will im Herbst in den Nationalrat gewählt werden.

Nach 2015 nimmt er zum zweiten Mal Anlauf. Diesmal rechnet sich der 57-Jährige grössere Chancen aus, auch weil er sich in einer vielversprechenden Position befindet: Auf Platz 4 in Liste 4. «Ich bin sicherlich näher an einer möglichen Wahl als damals», so Meier. Vor ihm sind drei Frauen platziert – Ruth Humbel, Marianne Binder-Keller sowie Sabine Sutter-Suter.

Der erste Mann auf der Liste der Christlich-demokratische Volkspartei im Kanton Aargau hat sich schon früh für Politik interessiert: «Politische Themen haben mich schon immer bewegt.» Mit der Materie richtig in Berührung sei er in der Zeit seines Studiums zum Weinbauingenieur gekommen. So sass er 1992 in einer technischen Kommission über die EWR-Abstimmung, einberufen vom inzwischen verstorbenen Alt-Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz (FDP). «Ich habe da viele Debatten erlebt. Nur habe ich die für zu emotional befunden», gibt Meier zu. Seither setze er sich auch für Sachlichkeit in der Politik ein.