«Ambiente in der Turnhalle ist einzigartig»: Dorf weiht die neue Schulanlage Tannenweg ein

Die Achtjährige ist eine von 97 Schülerinnen und Schülern, die seit dem 11. Mai mit 35 Kindergärtlern im neuen Gebäude auf der Schulanlage Weissenstein in Würenlingen die Schulbank drückt. Der Einzug in den 23 Millionen Franken teuren Bau wäre bereits drei Wochen zuvor geplant gewesen, musste aber wegen des Lockdowns verschoben werden.

Stolz zeigte eine Drittklässlerin ihren Eltern den Ämtliplan im neuen Schulzimmer für Textiles Werken. «Ich freute mich sehr, als ich erfuhr, dass ich im neuen Schulhaus Tannenweg zur Schule darf», sagte sie an dessen Einweihung am vergangenen Samstag. «Alles ist so neu hier.»

Zu den Besuchern auf dem neuen Pausenplatz sagte er, dass ein neues Schulhaus vielen Anforderungen genügen müsse. «Ich denke, Sie geben mir Recht, wenn ich sage, dass es den Architekten sehr schön gelungen ist, das zusätzliche Schulhaus und die Turnhalle harmonisch in das bestehende Schulgelände einzufügen.» Von der erweiterten Infrastruktur würden nicht nur die Schüler, sondern auch Bevölkerung und Vereine profitieren, ob für sportliche, kulturelle oder andere Veranstaltungen. «Die Turnhalle bietet einen schönen Mehrwert für alle. Als Bildungs-, Sport- und Kultur-Direktor freut mich dies also gleich dreifach.»

Auch den Lehrpersonen gefällt das neue Gebäude: «Es ist schön, hier zu arbeiten», meinte eine Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache in einem der Kindergärten. Die Räume seien gross sowie hell und könnten voneinander abgetrennt werden. «Das Schulhaus ist schön gemacht und sieht zweckmässig aus», sagte ein Ehepaar aus Würenlingen nach einem Rundgang durch beide Gebäude. Der Mann ergänzte, es sei schon verrückt, was man heute in Schulhäusern alles mache, während seine Frau meinte: «Die Turnhalle ist genial. Sie ist gross, hell – und ein solch einzigartiges Ambiente habe ich noch in keiner Turnhalle gespürt.»