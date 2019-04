Die Storchen-Population scheint sich im Unteren Aaretal zu erholen. Am Klingnauer Stausee wurden zuletzt wieder vermehrt Störche gesichtet. Vieles spreche dafür, dass sie nächstens brüten, teilt Pro Natura in einer Information mit. Einer hat inzwischen mit dem Bau eines Horstes auf einem Betonmast einer Stromleitung begonnen. Das sei keine glückliche Wahl, denn der Mast sei nicht geeignet für das Storchennest, sagt Pro-Natura-Präsident Matthias Betsche.

Der Nistplatz wird mittelfristig entsprechend umgebaut. In der Zwischenzeit werden Holzmasten mit einer speziellen Plattform aufgestellt. Sie sollen die Wiederansiedlung der Störche rund um das Schutzgebiet «Machme» begünstigen. Weitere zwei sollen noch entstehen, so Betsche. Errichtet werden sie vom Reservatsvorsteher am Klingnauer Stausee, Hans Döbeli.

Das über 13 Hektare umfassende Schutzgebiet liegt im Osten des Stausees und beherbergt einen der grössten Altarme im Unteren Aaretal. Ausgedehnte Schilfröhrichte und offene Wasserflächen prägen den Lebensraum für Amphibien, Fische und Vögel. Pirol, Teichrohrsänger, Rohrammer, Wasserralle und Zwergtaucher sind typische Bewohner der «Machme».

Der Klingnauer Stausee in Bildern: