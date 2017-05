«Ein Angebot für das Wohnen im Alter fehlt in Lengnau noch», stellte Gemeindeammann Franz Bertschi fest. «Das Bedürfnis ist in unserer aufstrebenden Gemeinde jedoch vorhanden.» Dass das Wohnen im Alter ein Thema ist, hat aber nicht bloss der grosse Aufmarsch zur Präsentation bewiesen. Wie Gemeinderätin Susanne Holthuizen aufzeigte, waren 2014 von den rund 2600 Bewohnerinnen und Bewohnern von Lengnau 430 mehr als 65 Jahre alt. Es wird erwartet, dass sich diese Zahl bis ins Jahr 2035 knapp verdoppelt. Susanne Holthuizen: «Wir müssen als Gesellschaft also etwas tun.»

Bereits 2012 hatte der Gemeinderat das Thema Wohnen im Alter aufgenommen und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ein erster wichtiger Schritt erfolgte 2015 mit dem Kauf einer Parzelle im Gebiet Mühlehalde durch die Gemeinde. Diese Parzelle soll im Baurecht an eine noch zu gründende Genossenschaft abgegeben werden.

Ein weiterer Schritt war der Wettbewerb für eine Projektstudie, zu dem die neu formierte Arbeitsgruppe, unter der Leitung von Andreas Schmid, drei Architekturbüros eingeladen hatte. «Ziel des Wettbewerbs war es, eine Lösung für 24 altersgerechte Wohnungen aufzuzeigen», erklärte Sabine Scheurer von der Jury. «Die Mietwohnungen – vorwiegend 2½- und einige 3½-Zimmer-Wohnungen in mittlerem Standard – sollten für eine grosse Mehrheit erschwinglich sein.»

Badener Architekten gewinnen

Am besten gelöst hat die Aufgabe nach einstimmigem Urteil der Jury das Büro BEM Architekten AG (Baden). Sabine Scheurer: «Die Hauptpunkte, die dieses Projekt auszeichnen, sind das einfache Bauvolumen – das eine kostengünstige Lösung erwarten lässt; die gute Besonnung; der geringe Flächenbedarf sowie die hohe Aufenthaltsqualität.»

Aufgrund der Rahmenbedingungen – das Grundstück liegt im Bereich einer Grundwasserschutzzone und darf daher nicht unterkellert werden – sieht das Siegerprojekt ein Gebäude in Leichtbauweise vor. Charakteristikum des dreigeschossigen Baukörpers mit dem zusätzlichen Attikageschoss sind die Laubengänge, die der Erschliessung der Wohnungen dienen. Das Gebäude umfasst 18 Wohnungen mit 2½ Zimmern, fünf Wohnungen mit 3½ Zimmern sowie eine 4½-Zimmer-Wohnung im Attikageschoss und einen Gemeinschaftsraum.

Das Konzept baut auf einer einfachen Grundstruktur auf. Kopfseitig, gegen die Landstrasse zu, ermöglichen Treppe und Lift den Zugang zu den Laubengängen. Die Wohnungen mit grosszügigen Fensterfronten sind als sogenannte «Durchwohnungen» konzipiert. Garderobe, Abstellraum und Nasszelle sind in einem Modul zusammengefasst. Für eine unterirdische Parkierung wird eine Zusammenarbeit mit dem Eigentümer der Nachbarparzelle angestrebt.

Erste Anteilscheine gezeichnet

Beim Publikum fand das Projekt gute Aufnahme. Fragen wurden zu den zu erwartenden Mietzinsen gestellt. Wie Andreas Schmid sagte, dürften sie sich, exklusive Nebenkosten, bei 1300 bis 1400 Franken für die 2½- und bei 1600 bis 1700 Franken für die 3½-Zimmer-Wohnungen bewegen.

Als nächste Schritte, so Andreas Schmid, werden Gespräche mit den Investoren geführt, die das Nachbargrundstück überbauen wollen, aber auch mit Geldgebern. Immerhin dürfte sich das Investitionsvolumen für das Alterswohn-Projekt auf 9 bis 10 Millionen Franken belaufen. Die Gründung einer Genossenschaft soll im Oktober dieses Jahres erfolgen. Anteilscheine können aber schon jetzt gezeichnet werden. Auch liegt schon die Reservation für eine Wohnung vor.