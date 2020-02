Alt-Gemeindeammann Schneider bei Gedenkfeier: «Wir kämpfen für Gerechtigkeit und gegen das Vergessen»

Um genau 13.34 Uhr ist es 50 Jahre her. Am 21. Februar 1970 stürzte in einem Waldstück in Würenlingen eine Swissair-Maschine neun Minuten nach Start in Zürich auf dem Flug nach Tel Aviv ab. 47 Menschen starben. Geklärt wurde der Fall bis heute noch nicht. Palästinensische Terroristen sollen die Bombe gezündet haben. Vor Gericht kamen sie aber nie.

Heute, 50 Jahre später findet in genau diesem Waldstück die Gedenkfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes statt. Schon um Mittag treffen die ersten Leute ein. Langsam füllt sich der Ort. Einige legen Kerzen bei dem Gedenkstein nieder. Auch Peter Stoller ist gekommen. Er ist Angehöriger eines Opfers und spricht darüber, was damals passiert ist: «Hier in diesem Wald habe ich vor 50 Jahren jemanden verloren, der mir sehr nahe stand.» Ähnlich wie ihm geht es vielen der Besucher. Sie alle wollen den Opfern gedenken.