Die Revision in Block 1 des Kraftwerks werde planmässig am 17. April starten und ordentlich durchgeführt, hielt Axpo-Sprecher Antonio Sommavilla am Donnerstag auf Anfrage zu einem Bericht des Onlineportals der Tamedia-Zeitungen fest.

Die Revision dauert bis zum 22. Mai, eine Verschiebung ist nicht vorgesehen. Zum Schutz der eigenen Angestellten und des Fremdpersonals wurden gemäss Axpo umfangreiche Vorkehrungen getroffen. (sda)