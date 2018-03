Der frühere Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz sitzt seit letzter Woche in Untersuchungshaft. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die Affäre Vincenz beschäftigt auch die Raiffeisenkunden und Raiffeisenbanken in der Region. Sie halten in den nächsten Wochen ihre Generalversammlungen ab. Heute treffen sich die Genossenschafter der Raiffeisenbank Böttstein in der GoEasy-Halle in Siggenthal Station zu ihrer GV. Knapp 1400 Anmeldungen sind bis gestern eingegangen.

Seit 2014 ist Theo Voegtli Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Böttstein. Steht dem ehemaligen CVP-Grossrat und Apotheker aus Kleindöttingen ein Gang in die Höhle des Löwen bevor? Werden die Genossenschafter ihren Unmut äussern, unangenehme Fragen stellen? Und wie darauf reagieren?

«Wir werden die Affäre um den langjährigen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz an der Generalversammlung selbstverständlich proaktiv thematisieren», kündigt Voegtli an. «Fragen aus der Versammlung werden wir so gut wie möglich beantworten.» Bei der Dynamik der Geschichte keine leichte Aufgabe. «Wir halten uns durch die Berichterstattung in den Medien und die offiziellen Statements der Raiffeisen Schweiz auf dem Laufenden und werden dieses Wissen weitergeben. Über Insiderwissen verfügen wir auch nicht», sagt Voegtli.