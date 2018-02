In Würenlingen machte sich Widerstand breit. Horowitz bat Regierungsrätin Franziska Roth (SVP) um eine Ausnahmeregelung. Er ging mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Bürger, angeführt von Alt-Ammann Arthur Schneider, schrieben Briefe an den Regierungsrat und die Fraktionschefs. Ihnen allen gemein: die Sorge um die ärztliche Grundversorgung. Neben Horowitz gibt es in der 4611-Einwohner-Gemeinde nur die Hausarztpraxis von Rolf und Maria-Pia Mahler.

Zunächst verhallte der Aufschrei ungehört. Doch die neuste Entwicklung dürfte in Würenlingen für Hoffnung sorgen. Das Gesundheitsdepartement (DSG) erarbeitet derzeit die Grundlagen für eine Verordnung, die Ausnehmeregelungen beim Zulassungsstopp für ausländische Ärzte zulassen soll.

Alt-Ammann Schneider wurde Anfang Februar von Regierungsrätin Roth zu einem Gespräch nach Aarau eingeladen. «Nach dem Brief- und Mailverkehr war dieser persönliche Kontakt sehr wertvoll», sagt er. Seine Erkenntnis: Der Kanton hat den Mangel an Hausärzten erkannt. Und: Der Notstand kann nur durch das Erteilen von Bewilligungen an ausländische Hausärzte behoben werden.

Die Kriterien: Alter und Sprache

In der Verordnung, die Regierungsrätin Roth gemäss Schneider Mitte März dem Regierungsrat vorlegen will, geht es um folgende Punkte: