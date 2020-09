Absolutes Mehr falsch berechnet: Spätes Wahlglück für Esther Käser und Heiri Rohner

Esther Käser und Heinrich Rohner waren am Sonntag zufrieden mit ihren Wahlergebnissen. Geschafft hatten sie den Einzug in den Gemeinderat der neuen Gemeinde Zurzach, die 2022 aus der Fusion von acht Ortschaften entsteht, zwar nicht. Aber ihre Ausgangslage für den zweiten Wahlgang war gut.



Am Montagmorgen dann die grosse Überraschung: Die Gemeindekanzlei Rekingen meldete sich telefonisch bei Käser und Rohner. Und teilte den beiden mit: «Gratulation zur Wahl – sie haben es geschafft!» Entgegen der Mitteilung von Sonntag haben die 504 Stimmen Käsers und die 461 Stimmen Rohners nun doch zum Einzug in den Gemeinderat Zurzach gereicht. Beide haben mit ihrer jeweiligen Stimmenzahl das absolute Mehr geknackt.



Absolutes Mehr tiefer als am Sonntag kommuniziert

Zum Verständnis: Der Gemeinderat Zurzach wird sich aus Vertretern von zwei Wahlkreisen zusammensetzen. Bad Zurzach, der Wahlkreis 2, stellt drei Vertreter im neuen Rat. Es gab ebenso viele Kandidaten, die am Sonntag wenig überraschend alle gewählt wurden. Komplizierter war die Ausgangslage im Wahlkreis 1, der sich aus den Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zusammensetzt. Hier gab es fast ein Dutzend Kandidaten für vier Sitze. Nur Andi Meier habe mit 631 Stimmen das absolute Mehr von 519 Stimmen übertroffen, hiess es am Sonntag.



Doch in Tat und Wahrheit lag das absolute Mehr bei 442 Stimmen. «Der Fehler wurde heute morgen vom Wahlbüro bemerkt», teilte die Gemeinde Rekingen am Montag mit. «Bei der Berechnung des absoluten Mehrs im Wahlkreis 1 war die hinterlegte Formel falsch. Die leeren und ungültigen Linien wurden dazugerechnet», so die Erklärung.