Eine Frage des Geschmacks. Mit dem Humor ist es so eine Sache. Was den Leuten einen Lacher entlockt, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. In Siglistorf hat es sich nun ausgelacht, wie der jüngsten Mitteilung im Gemeindeblatt zu entnehmen ist. Da der Monatswitz bei einigen LeserInnen angeblich «absolut daneben wirkt», wird in Zukunft auf diese Satire verzichtet. Dies ist kein Witz!, heisst es. Eine kleine Kostprobe möchten wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten. Vielleicht brachte der September-Witz das Fass zum Überlaufen: «Warum sind Junggesellen schlanker als verheiratete Männer? Der Junggeselle geht an den Kühlschrank, findet dort nichts Vernünftiges und geht ins Bett. Der Ehemann geht ins Bett, findet dort nichts Vernünftiges und geht an den Kühlschrank». Humor ist, wenn man trotzdem lacht.(dws)

Sperre bis Ende Jahr. Noch ist das definitive Urteil hängig. Doch das Vergehen von FC Koblenz-Trainer Juan Doval im Spiel gegen den FC Gontenschwil muss gravierend gewesen sein. Der Fussballverband sperrte den Übungsleiter vorläufig bis 31. Dezember 2017, ohne genauere Begründung. Ob die Sanktion ausgeweitet wird, soll kommende Woche bekannt gegeben werden. Bis zur Winterpause übernehmen nun Sportchef Christian Rist und Assistent Lars Binkert das Zepter. (dws)