Abschied einer «Gault-Millau»-Legende – der höchstdekorierte Aargauer Koch setzt sich zur Ruhe

Sportsgeist trifft Esskultur, Ballgefühl auf Küchengott: Es war eine einzigartige Kombination, die Leuggern in den letzten vier Jahren zu bieten hatte. Im Sportcenter des Zurzibieter Dorfs kochte Siegfried Rossal – der höchstdekorierte Koch, den der Aargau je gesehen hat – das Mittagsbuffet. Als das Engagement 2015 bekannt wurde, schrieb die «Aargauer Zeitung»: «Das ist etwa so, wie wenn Roger Federer für den Tennisclub Leuggern Interclub spielen würde.»

Nun neigt sich Rossals Zeit neben den Tenniscourts und Fitnessgeräten dem Ende entgegen. Am 19. Dezember wird der gebürtige Düsseldorfer die Gäste im Sportcenter das letzte Mal verwöhnen. Dann hängt der 70-Jährige die weisse Kochschürze an den Nagel und tritt den verdienten Ruhestand an.

Michelin-Stern und 17 Punkte in der Bistro-Küche

Für die Gourmet-Bibel «Gault-Millau» ist Rossal «die Legende der Aargauer Gastronomie». In Zofingen (1982–89) und Magden (1989–2004) kreierte er über 20 Jahre am Stück Gerichte, die mit 17 Punkten belohnt wurden. Dazu kam einer der begehrten Michelin-Sterne. Zum Vergleich: Die derzeit besten Adressen im Aargau sind im aktuellen «Gault-Millau» mit 15 Punkten bewertet. Sterne: Fehlanzeige. Was Rossal in seiner Blüte auf die Teller zauberte, ist im Aargau unerreicht.

Ende 2014 wurde Rossal pensioniert, nachdem er zuvor noch das «Cocon» in Meisterschwanden aufgebaut und auch dort auf Anhieb 15 Punkte erreicht hatte. Aus Liebe zum Beruf kam sein Engagement in Leuggern zu Stande. Anfangs fünfmal, seit diesem Jahr noch viermal pro Woche bereitet Rossal in der kleinen Bistro-Küche das Mittagessen vor: ein Buffet mit Salaten und eines mit warmen Speisen. Alles à discrétion.