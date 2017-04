Vom Fusionsprojekt Rheintal+ hat sich Fisibach verabschiedet. Nicht einmal die vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses mit den neun weiteren Zurzibieter Gemeinden wollte man angehen. Die maximal 55'000 Franken, die diese Prüfung gekostet hätte, wären gut investiert gewesen. Fisibach hätte die Resultate abwarten und dann immer noch Nein sagen können.

Stattdessen wendet sich die Gemeinde nun vom Aargau ab und Zürich zu. Es ist ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Vom Kanton Aargau erhält die Gemeinde aktuell knapp eine halbe Million Franken aus dem Finanzausgleich. Wie viel es in Zürich wäre, weiss heute niemand. Bei einer Fusion mit den Zurzibieter Gemeinden fürchtete Fisibach, aus dem Bezirkshauptort Bad Zurzach fremdbestimmt zu werden. Was Fisibach im Kanton Zürich zu sagen hätte, weiss ebenfalls niemand. Doch die Fisibacher fühlen sich Zürich näher als Bad Zurzach. Man geht im Nachbarskanton zur Arbeit, zur Schule, in den Ausgang und zum Einkaufen. Getreu dieser Logik könnten sich die Bad Zurzacher auch Baden-Württemberg anschliessen. Fisibach fühlt sich am Rand des Kantons heimatlos. Und würde nach einem Kantonswechsel vielleicht noch heimatloser. Die Gefühlslage scheint für Randregionen bezeichnend. 2010 drohte die Nachbargemeinde Bachs mit einem Wechsel von Zürich in den Aargau.

Vernünftig ist, dass Fisibach beim Kantonswechsel keinen Alleingang anstrebt. Der Ort will mit Zürcher Gemeinden fusionieren. Egal was nun folgt: Die Fisibacher werden einen langen Atem benötigen.