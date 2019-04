Seit Dezember 2018 darf der Hausarzt Hareshchandra Shah, der in Klingnau eine Praxis führt, keine Patienten mehr behandeln. Das urteilte das Bundesgericht mit einem Zwischenentscheid vor fast fünf Monaten. Nun liegt das definitive elfseitige Urteil vor. Der bald 84-jährige deutsche Staatsbürger darf im Kanton Aargau keine ärztliche Tätigkeit mehr ausführen. Das macht das kantonale Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) heute früh publik. «Er muss seine Praxis in Klingnau innert 60 Tagen auflösen und ist in der Pflicht, seine Patientinnen und Patienten darüber zu informieren, wie sie ihre Krankengeschichten beziehen können», teilt das Departement mit.

Weil der Arzt illegal Medikamente verkaufte seiner Fortbildungspflicht nicht nachkam, verwarnte das Gesundheitsdepartement ihn per Verfügung vom September 2014 mit einer Busse von 3000 Franken. Bei diesem Entscheid sowie beim Entzug der Berufsausübungsbewilligung im November 2017 liege derselbe Sachverhalt zugrunde, begründete der Arzt seine Beschwerde. Er dürfe gemäss dem Grundsatz «ne bis in idem» nicht zweimal, also doppelt für dieselbe Sache bestraft werden. Die Richter in Lausanne halten allerdings fest, dass es sich um zwei voneinander unabhängige Massnahmen handle. Der Mediziner muss zudem die 3000 Franken Gerichtskosten zahlen.