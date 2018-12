Vor rund einem Jahr, am 24. November 2017, entzog das kantonale Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) einem heute 83-jährigen Arzt aus Klingnau AG die Berufsausübungsbewilligung wegen fehlender Vertrauenswürdigkeit. Dagegen wehrte er sich durch mehrere Instanzen. Nun hat das Bundesgericht in einem Zwischenentscheid entschieden: Er darf nicht mehr praktizieren. Das teilt das DGS nun mit. Zuvor waren seine Beschwerden vom Aargauer Regierungsrat und dem Aargauer Verwaltungsgericht abgewiesen worden.

Dieser Entscheid gilt ab sofort – bis zum Urteil des Bundesgerichts. Ihm ist "ab sofort keinerlei ärztliche Tätigkeit in freier Praxis im Kanton mehr erlaubt", wie das DGS festhält. Sprecherin Karin Müller sagt dazu: «Wir erwarten von ihm umgehend die Umsetzung des Entscheides, das heisst, dass eine Nachricht auf seinem Telefonbeantworter auf die aktuelle Praxisschliessung hinweist und die Patientinnen und Patienten die Information erhalten, wie sie ihre Krankengeschichten beziehen können.»

Bereits im September 2014 hatte das DGS den Mediziner wegen Verstosses gegen die Berufspflichten per Verfügung mit einer Busse von 3000 Franken verwarnt. Er hatte das Selbstdispensationsverbot missachtet, ebenso das Betäubungs- und Heilmittelgesetz sowie war seiner Fortbildungspflicht nicht nachgekommen.

Das Bezirksgericht Zurzach verurteilte ihn im März 2016 wegen mehrfacher, teilweise qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagesätzen sowie einer Busse von 8000 Franken. Er hatte einem schwerstabhängigen Junkie insgesamt 4500 Tabletten des Betäubungsmittel Dormicum sowie zwei bis drei Packungen Rohypnol verschrieben. Er hatte zudem in seiner 2008 eröffneten Praxis – er war zuvor bis zur Pensionierung in Deutschland tätig gewesen – Patienten illegal rezeptpflichtige Medikamente verkauft, obwohl er keine Selbstdispensationsbewilligung verfügte. Das Gesundheitsdepartement hatte ihn deshalb im Herbst 2014 mit 3000 Franken gebüsst und verwarnt. Die Medikamente hatte er sich im Apotheken-Grosshandel bestellt.

Egoistische Motive und Gier

Das DGS hatte ihm die Berufsausübungsbewilligung mit der Begründung entzogen, er habe durch die Verurteilung die für eine fachlich selbstständige ärztliche Tätigkeit erforderliche Vertrauenswürdigkeit verloren. Dass er nur einmal verurteilt worden sei, spiele keine Rolle. Stattdessen verweist es auf die Schwere der Delikte und dass er kein Verantwortungsbewusstsein gezeigt habe, indem er nicht aus Hilfsbereitschaft, sondern aus egoistischen Motiven und Gier gehandelt habe. Weiter auf seine Gleichgültigkeit gegenüber den Schweizer Vorschriften und seine fehlende Einsicht in das Unrecht, das er begangen habe. Zusammengefasst würden seine Straftaten und seine generelle Haltung in krassem Gegensatz zu den Grundsätzen seines Berufs, der Wissenschaft und Ethik sowie der sorgfältigen Berufsausübung stehen.

Bei Santésuisse aufgefallen

Der Mann hatte in Deutschland Medizin studiert. Er führte 33 Jahre lang in einer Grossstadt eine eigene Praxis, ehe er noch drei Jahre in einer Kleinstadt praktizierte. Mit 73 Jahren kam er in den Aargau und erhielt die Berufsausübungsbewilligung. Das Gesundheitsdepartement hatte, als er das entsprechende Gesuch stellte, keine Hinweise auf Vorstrafen in Deutschland.

Später fiel er bei Wirtschaftsprüfungen des Krankenkassenverbandes Santésuisse auf. Er stellte seinen Patienten im Durchschnitt massiv höhere Rechnungen als die anderen Hausärzte in der Region. Es kam zu einem Vergleich, bei dem der Arzt einen Betrag zurückzahlte, dessen Höhe Santésuisse nicht nannte.

Heute würde der Deutsche bei einer Einreise in den Aargau die Zulassung nicht mehr so leicht erhalten. Seit März 2017 erhalten ausländische Ärzte diese nur, wenn sie über einen Schweizer Weiterbildungstitel verfügen, oder nach einer mindestens dreijährigen Tätigkeit an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte.