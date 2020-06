Aargauer Regierung entscheidet im Bez-Dilemma – das sagt Bildungsdirektor Alex Hürzeler

Ich bin jetzt im zwölften Jahr Regierungsrat. Bisher waren es erst zwei Entscheide. Der erste betraf das Seetal, wo die Bezirksschule in Fahrwangen nicht weitergeführt wurde . Der zweite nun das Zurzibiet. Dieser Entscheid war komplex, weil der ganze Bezirk mit vier bisherigen Standorten betroffen war und weil die Schülerzahlen maximal drei Standorte zulassen. Wir haben es uns nicht einfach gemacht.

Es ist also nicht so, dass Sie sich zuerst zum Beispiel für die Bezirksschule in Bad Zurzach entschieden haben?

Nein, das ist nicht so. Es gab keinen solchen Vorentscheid. Es waren ursprünglich elf theoretische Varianten. Darunter waren auch solche, bei denen beispielsweise die Bez-Standorte in Bad Zurzach oder Endingen gestrichen worden wären. Nach der kriteriengestützten Analyse blieben drei Varianten übrig, alle mit drei Standorten im Zurzibiet. Damit gingen wir in die Anhörungen mit den Gemeinden.

Die Bez in Bad Zurzach hat ja deutlich zu tiefe Schülerzahlen – der Schulkreis der Oberstufe Rheintal-Studenland ist auf Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Schulkreis angewiesen. Wieso bleibt dieser Standort erhalten?

Gerade das war eine der Hauptherausforderungen, nämlich zukunftsträchtige Bezirksschulkreise zu definieren, welche alle die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Durch den Wegfall einer der heutigen vier Bezirksschulkreise erhöhen sich die Schülerzahlen der verbleibenden Schulkreise. So wird der Bezirksschulkreis Rheintal-Studenland künftig auch die Gemeinden Koblenz und Klingnau umfassen und somit über ausreichend Schülerinnen und Schüler verfügen. Dasselbe gilt für den Bezirksschulkreis Kirchspiel, welcher mit der Gemeinde Döttingen ergänzt wird.