Aargauer Profiboxer Davide Faraci siegt auch im 15. Kampf gegen Top-Gegner – und erhält Lob von einer Boxlegende

Gleich zweimal schlug Davide Faraci (28) in der letzten und achten Runde den Deutsch-Türken Emre Cukur (26) zu Boden, so dass der angezählt wurde. Cukur rettete sich zwar über die Zeit. Über den Sieger gab es bei Kampfende allerdings keinen Zweifel mehr, auch wenn der Kommentator auf bild.de, das den Fight aus dem deutschen Göppingen live übertrug, Cukur aufgrund der ersten Runden vorne sehen wollte. Es kam zu einer einstimmigen Entscheidung: Die Ringrichter sahen Faraci alle vorne. Er feierte einen einstimmigen Punktsieg.

Während Faraci nach dem letzten Gong die Fäuste siegessicher in die Höhe riss und noch einige Runden hätten weiterboxen können, war Cukur völlig platt. Faraci hatte die letzten drei Runden dominiert. Cukur konnte konditionell nicht mithalten und hatte den Schlägen des Schweiz-Italieners Faraci, der im aargauischen Unteren Aaretal aufgewachsen ist und lebt, nichts mehr entgegenzusetzen. Faraci war von Anfang an der aktivere Boxer. In der zweiten Runde ging er nach einem schnellen Konter von Cukur in zwar zu Boden. Doch er stand schnell wieder und bald wieder in den Angriffsmodus über.

Der Deutsch-Türke ging schon vor der letzten Runde zirka fünfmal zu Boden. Der Ringrichter zählte ihn allerdings nicht an, da er keine Wirkungstreffer, sondern unabsichtliche Kopfstösse oder Gerangel als Ursache für das Zu-Boden-Gehen ausmachte. Unübersehbar war aber schon in der vorletzten Runde, dass Cukur diese Pausen gelegen kamen.