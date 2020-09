86-Jähriger gibt freiwillig sein Auto-Billett ab – und fordert Fahrcheck für Senioren alle zwei Jahre

«Spinnst Du?» Solche Reaktionen erhielt Louis Keller, 86, aus dem Kreis seiner Freunde und Bekannten auf seine Ankündigung. Keller hat sie nichtsdestotrotz wahr gemacht: Am Montag hat er seinen Führerausweis abgegeben. Freiwillig. «Ich hatte mir das schon vor zwei Jahren beim letzten Medizincheck vorgenommen», erzählt der Senior. Nun hätte er den nächsten absolvieren müssen, um weitere zwei Jahre mit dem Auto fahren zu dürfen.

Mit dem Autofahren an sich habe er heute kein Problem. Er fühlt sich nicht überfordert. «Aber ich bin in einem Alter, in dem mich der Verkehr belastet.» Er müsse sich beim Autofahren stark konzentrieren. «Das macht mich müde», führt der Senior aus, der den Grossteil seines Lebens in Endingen lebte und seit neun Jahren in Klingnau wohnhaft ist.