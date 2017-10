Die Bemühungen, den baldigen Kinohelden als Bad Zurzacher zu vermarkten, machen sich jedenfalls bezahlt. «Der Effekt ist spürbar», sagt Schläpfer, «auswärts werden wir häufig auf das Thema angesprochen. Wer über den Film redet, redet auch über Bad Zurzach.» Schläpfer will mit der Papa-Moll-Kampagne vor allem ein Signal nach aussen senden: «Das Thermalbad ist ein familien- und kinderfreundlicher Ort.»

Für Familien, Vereine, Schulen

Auch der Papa-Moll-Weg eigne sich hervorragend für Familien, Vereine und Schulen. Der fünf Kilometer lange Abenteuerpfad hat 15 verschiedene Posten, an denen Rätsel auf die Besucher warten. Schläpfer verspricht ein haptisches Erlebnis. «Die Kinder können Dinge tastend begreifen. Es ist kein ‹iPhone-Weg›, für den man vorher extra eine spezielle App herunterladen muss.» Allerdings ist der Spass nicht gratis. Im Tourismus-Büro beim Thermalbad Zurzach erhalten Interessierte die Tickets sowie ein Rätselheft mit den Aufgaben und einem Wegbeschrieb, der sie zu den einzelnen Stationen führt. Für zwölf Franken ist man dabei. Wer den Rätselweg erfolgreich absolviert, erhält ein Überraschungsgeschenk, das laut Schläpfer mehr wert ist als der Eintrittspreis. Am Eröffnungstag gibt es zudem für jeden Besucher ein Glas alkoholfreien Papa-Moll-Champagner von Rimuss mit auf den Weg.

Bekannte und unbekannte Ecken

Die Idee für den Weg sei im März 2017 entstanden, sagt Schläpfer. Der Start erfolgt bei Bad Zurzach Tourismus an der Dr.-Martin-Erb-Strasse 9. Das Ziel befindet sich nebenan beim Thermalbad. Der Rundkurs beinhaltet viele Sehenswürdigkeiten, aber auch unbekannte Ecken des Ortes. So geht es etwa hoch in den Turm mit dem Panoramarestaurant, vorbei an den Salz-Bohrtürmen oder zum Verenamünster. Die Dauer für den Parcours wird mit 1:45 bis 3 Stunden angegeben.

Die Ausgangssituation: Tschips, der Hund der Familie Moll, ist entlaufen. Auf dem Abenteuerpfad können sich die Besucher auf die Suche nach dem Vierbeiner machen. An mehreren Orten warten Rätsel auf die Abenteurer. Wer Tschips findet, auf den wartet eine Belohnung.

Weitere Ideen zum Thema Papa Moll seien in der Pipeline, aber noch nicht spruchreif, sagt Peter Schläpfer. Der Papa-Moll-Film kommt dann am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten, in die Schweizer Kinos.