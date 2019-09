Das erste Schweizer Atomkraftwerk ging in Betrieb, im Frühling 1972 folgte schon der zweite Block in der Beznau. Die zweimal 365 Megawatt Leistung läuteten eine neue Dimen- sion ein; landesweite Industrie- und Technikgeschichte wurde geschrieben. Auf einen Schlag standen zehn Prozent des Schweizer Strombedarfs Tag und Nacht zur Verfügung.

Wenn sie von ihrer Insel schwärmen, denkt man an Sonne, blaues Meer, Sandstrand, Palmen. Mit dem Buch «Wir von der Insel» beleuchten die Mitarbeiter jedoch ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz beim Stromkonzern Axpo auf der Beznau-Insel. Kurz nach der Mondlandung blickte die Schweiz im Herbst 1969 auf das untere Aaretal.

Die neue Technik war überall hoch willkommen, selbst Naturschützer spendeten viel Beifall. Die Atomkraft sollte den wachsenden Energiehunger stillen, ohne weiter Bäche und Flüsse kanalisieren zu müssen. Und die zunehmend verschmutzte Luft konnte von CO2 entlastet werden.

Vom Atomrausch in den Kater

Das ist gut gelungen: In 50 Jahren hat das Kernkraftwerk Beznau 300 Millionen Tonnen CO2 eingespart, verglichen mit der durch Kohle erzeugten Wärme. Der Wachstumwahn endete im Lauf der Zeit im Kater: Mit den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima kam die Atomenergie auch bei uns in Verruf.

Beznau 3 war schon in Planung, bis das Volk mit dem Ausstieg den Stecker endgültig zog. Eindrücklich dokumentiert das Buch, wie die Insel-Menschen den Beznau-Spirit täglich pflegen, obwohl die bewunderten Pioniere längst mit Kritik und Anfeindungen leben müssen.

Buchautor Steven Schneider aus Bad Zurzach lernte eine ihm vorher unbekannte Welt kennen und staunte: Statt Technokraten traf er «fröhliche und lustige Leute, die immer gut drauf sind».

Moderator Marco Canonica liess bei der Buch-Vernissage in der Stanzerei Baden zwei Insulaner aus der Seele sprechen: Hampe Meier, der zur ersten Mitarbeiter-Generation zählte und 44 Jahre hier arbeitete.

Roger Gampp, der wie alle Beznauer damit lebte, wenn die Zentrale in Baden sie mitunter als Bremser und eigenwilliges Völklein einstufte.