4,65 Millionen Franken aus dem Swisslos-Fonds für Begegnungszentrum und Vermittlungsprojekt «Doppeltür»

Das neue Vermittlungsprojekt «Doppeltür» dokumentiert ab 2023 das christlichjüdische Zusammenleben vom 17. bis ins 19. Jahrhundert. Realisiert wird es in den Dörfern Lengnau und Endingen. Zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart sollen mit authentischen Schauplätzen Brücken geschlagen werden. Das geplante Begegnungszentrum thematisiere auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie interkulturelles Zusammenleben, Migration, Respekt oder Toleranz.

Virtuelle Begegnungen in Alltagssituationen

Der Regierungsrat unterstützt das Begegnungszentrum mit 4,65 Millionen Franken aus dem Swisslos-Fonds, wie er in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Damit soll einem breiten Publikum ein einfacherer Zugang zum jüdischen Erbe ermöglicht werden.

Die beiden Aargauer Dörfer waren bis 1866 die einzigen Orte in der Schweiz, in denen sich jüdische Menschen dauerhaft niederlassen durften. Die Besucherinnen und Besucher werden anhand virtueller Begegnungen mit christlichen und jüdischen Familien in Alltagssituationen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eintauchen und ausgewählte Persönlichkeiten auf einem Teil ihres Lebenswegs begleiten.