An jenem Donnerstag fand in Gippingen das Radrennen «Grosser Preis des Kantons Aargau» statt. Der Verkehr wurde über die Hauptstrasse in Full umgeleitet; der Fuller Gemeinderat hatte dieser Umleitung allerdings nur unter der Auflage zugestimmt, dass Tempo 30 statt wie üblich Tempo 50 gelte, und zudem der Regionalpolizei den Auftrag erteilt, Radarkontrollen durchzuführen.

Die Regionalpolizei machte in der Region bereits zehn Tage vor dem Rennen auf diversen Kanälen darauf aufmerksam, dass am 7. Juni Radarkontrollen durchgeführt werden. 330 Autofahrerinnen und Autofahrer (18 Prozent aller kontrollierten Fahrzeuge) tappten trotz dieser Hinweise in die Radarfalle.