Schiffsleute und Wasserbauingenieure verfolgten Jahrhunderte lang einen kühnen Plan. Einen direkten Wasserweg zwischen Nordsee und Mittelmeer. Teil dieser gigantischen Idee war der transhelvetische Kanal. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstanden in der Schweiz mehrere Projekte für die Schiffbarmachung von Rhein und Aare. In den Köpfen der Pioniere kreisten auch Gedanken für einen Flusshafen im Fullerfeld – der schliesslich aber am Widerstand der Bevölkerung scheiterte.

Erschliessung in 7 Etappen

Auf wenig Gegenwehr stösst das neue Vorhaben, auf eben diesem Areal, welches dem Fullerfeld und der Gemeinde neues Leben einhauchen soll. In diesen Tagen fällt der Startschuss zur Erschliessung der riesigen Industrie- und Gewerbezone. Rund 200'000 Quadratmeter, die umgerechnet etwa 30 Fussballfeldern entsprechen, stehen für potenzielle Unternehmen zum Kauf bereit.

In insgesamt sieben Etappen soll das Areal fit gemacht werden, um Firmen in die Zurzibieter Gemeinde zu locken. Am Dienstag fand nun der Spatenstich für die erste Phase statt. Bis Ende Jahr folgen zwei weitere Etappen. Bauherrin und Besitzerin ist die Chemie Uitikon AG, ein international tätiges Schweizer Chemieunternehmen mit einer langen Geschichte in Full-Reuenthal (siehe Box unten).

Platz für Neuzuzüger

Ammann Marcel Werder betrachtet die Erschliessung des Gebiets für die nördlichste Gemeinde des Kantons als Meilenstein und wertet es als wichtiges Signal für die Zukunft des Dorfes, aber auch für den Wirtschaftsraum Zurzibiet. Mit dem Zuzug von neuen Firmen sollen auch Menschen ihren Wohnraum nach Full-Reuenthal verlegen und damit neue Steuerzahler angezogen werden, so Werders Wunsch. Platz sei im 900 Seelen-Ort jedenfalls noch genügend vorhanden, versichert er.

Für Full-Reuenthal sind die ehrgeizigen Pläne der Chemie Uitikon ein Glücksfall. Alleine hätte die Gemeinde die Investitionen von rund 16 Millionen Franken zur Erschliessung unmöglich stemmen können. Vonseiten der Besitzerin wird die Zusammenarbeit gelobt. Durch die gemeinsame Planung und Realisierung des Anschlusses an und den Ausbau der ARA in Leibstadt wurde mit den Gemeinden Full-Reuenthal und Leibstadt sowie mit dem Kernkraftwerk Leibstadt eine überkommunale Lösung gefunden, um das gesamte Areal Fullerfeld nach den gesetzlichen Vorgaben zu entwässern. Die elektrische Energieversorgung wird von der AEW Energie AG sichergestellt.

Auch das VBS interessiert

Fehlen jetzt eigentlich nur noch die Firmen. Christof Scherer von Chemie Uitikon ist zuversichtlich. Einige Käufer hat er bereits gefunden. Mit anderen steht er in Verhandlungen, darunter sind auch namhafte Interessenten, wie beispielsweise das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.