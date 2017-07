Es ist kurz vor 7 Uhr morgens, als das Knattern eines ersten Traktorenmotors durch Leibstadt hallt. Daniel Meier, Betriebsleiter der Knecht Mühle, wirkt müde. Erschöpft. Seit Tagen ist Schlaf ein rares Luxusgut. Denn während andere in den Sommerferien am Strand entspannen, herrscht in der Mühle Dauerstress. Es ist Erntezeit.

Landwirt Marcel Schmid hat seine Fuhrwerke an der Annahmestelle parkiert. 40 Tonnen der Weizensorte Arina bringt er in drei Anhängern vorbei. Er öffnet die Luke des ersten Containers und das goldfarbene Korn rieselt durch ein Gitter am Boden – die sogenannte Gosse.