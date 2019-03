Mit seinen 220 Einwohnern ist Mellikon die zweitkleinste Gemeinde im Zurzibiet. «Wir sind ein kleines, am Rhein gelegenes Dorf, wo sich die Einwohner kennen und grüssen», steht auf der Gemeindehomepage. Und weiter: «Im Ort findet man ein Restaurant und das Dorfmuseum.» Doch inzwischen hat der «Jägerhof», die einzige Beiz im Dorf, geschlossen. Pächter Markus Binder, ein echter Melliker, hat Ende des letzten Jahres aus gesundheitlichen Gründen die Kochschürze an den Nagel gehängt.

Nun steht der «Jägerhof» zum Verkauf. Als «Mehrfamilienhaus mit Gaststube und Nebenräumen» wird er auf verschiedenen Portalen für 1,25 Millionen Franken angeboten. Gemeindeammann Rolf Laube würde es begrüssen, wenn der zukünftige Besitzer den Betrieb im Gasthaus wieder aufnehmen würde, ob selbst oder mittels Pächter. Er ist sich aber bewusst: «Es wird wohl schwierig, jemanden zu finden, der auf dem Land ein Restaurant führen will.» Im Gemeinderat sei gar darüber diskutiert worden, ob die Gemeinde den «Jägerhof» selbst kaufen soll, sagt Laube, «aber das ist für uns finanziell nicht stemmbar».

«Handwerker sind gutes Zeichen»

Unbestritten ist, dass Mellikon ein Restaurant guttun würde. «Der ‹Jägerhof› war ein Treffpunkt, auch nach Gemeindeanlässen sass man dort oft zusammen», sagt der Ammann. Auf dem Bewertungsportal Tripadvisor steht: «Typisches Restaurant auf dem Land, zahlreiche Handwerker, die dort essen. Das darf man als gutes Zeichen werten.» Thierry Steullet, Inhaber und Geschäftsführer der S-Finanz AG in Bad Zurzach, ist der zuständige Makler des Objekts. «Auch den Eigentümern liegt sehr viel an einem weiterhin aktiven Dorfleben, das hoffentlich durch einen Käufer mit selbem Engagement weitergeführt wird», sagt er. Die Eigentümer, das sind Annie und Hansruedi Frauenfelder, die selbst in einer der Wohnungen im «Jägerhof» leben. Bei einem Verkauf würden sie wohl ausziehen. Sie haben das Haus 2006 erworben, aufwendig um- und ausgebaut und seitdem gut unterhalten.