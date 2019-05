Fernsehkabinen, eine Videowand, Scheinwerfer, Kameras und zahlreiche Tische und Bänke zieren den Platz und die Strasse rund um das Verenamünster in Bad Zurzach. Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens huschen über den Platz, rufen sich ein paar letzte Anweisungen zu. Die Aufbauarbeiten für die Sendung «SRF bi de Lüt» nahmen volle drei Tage in Anspruch, seit Donnerstagabend steht die Infrastruktur für den Grossanlass nun bereit. Am Freitag folgten die Proben mit den Statisten sowie Soundcheck und Platzgestaltung. Alles ist bereit, und das Fest kann wortwörtlich über die Bühne gehen.

Doch warum gerade Bad Zurzach? «Wir suchen Orte, die Geschichten erzählen», sagt der Sendungsverantwortliche Martin Boner. «Und hier im Zurzibiet gibt es einen Haufen davon.» So interessierte sich das SRF beispielsweise für die Sage des «Lindengigers» oder die langjährige jüdische Tradition der Region. Deswegen geht es in dieser Sendung, anders als sonst, nicht nur um die Austragungsgemeinde, sondern um die ganze Region. «Diese vielen Geschichten wollten wir aber nicht in einer Dokumentations- oder Kultursendung, sondern in einer Unterhaltungssendung erzählen», sagt Boner.

Gute Geschichten sind aber nicht alles: «Die Sendung bedeutet nicht nur für uns, sondern vor allem auch für den Auftragungsort viel Arbeit. Das Organisationskomitee von Bad Zurzach zeigte sich stets sehr engagiert.» Denn das SRF stellt die Technik zur Verfügung, die Gemeinde plant aber das ganze Drumherum. Drei Monate dauerten die Vorbereitungen, anfangs April begannen dann die ersten Dreharbeiten für die Geschichtssequenzen. Diese nehmen rund die Hälfte der Sendung in Anspruch.

Die Entstehung einer Szene – Blick hinter die Kulissen bei den Dreharbeiten (6. April 2019):