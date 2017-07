Hofer sagt: «Wir wollen als regionaler Gemeindeverband ein Zeichen setzen. Gemeinsam hat unsere Stimme mehr Gewicht.» 25 Gemeinden aus der Region zählen zum Verband. Ein Verlust von 200 Arbeitsplätzen in einer so traditionsreichen regionalen Branche stelle eine grosse Herausforderung dar. «Wir hoffen auf eine Gesprächsbereitschaft der Firma Flokk, sind uns aber bewusst, dass sie in ihren Entscheidungen frei ist», sagt Hofer. Der Appell soll nicht bloss in Norwegen gehört werden, Hofer erhofft sich auch eine Innenwirkung. Die Gemeinde Koblenz soll wissen: «Wir setzen uns ein.»

Grossrat Andreas Meier sagt: «Unser Land hat sich mit seiner eigenen Währungspolitik eine grosse Aufgabe gestellt, welche uns täglich herausfordert. Wir sind nicht in einer Komfortzone, wir stehen im Markt.» Was kann die Politik dagegen tun? «Kommunen und der Kanton müssen weiterhin ein bestmögliches Bündel aus Bildung, Verkehrsplanung, Standort- und Wirtschaftsförderung schnüren, bei gleichzeitig KMU-freundlich tiefer Belastung für Steuern und Administration.»

Mit dem vom Grossen Rat genehmigten Betrag für das Hightech Zentrum und mit der Ostaargauer Strassenentwicklung (Oase) sieht Meier wichtige Schritte, die die Region langfristig stärken sollen. «Wir müssen den Firmen aufzeigen, dass das Zurzibiet ein guter Standort ist», sagt Meier.