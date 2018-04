Das Restaurant Bären hat Grund zum Feiern: Das Ehepaar Pierre und Béatrice Arn-Pfister bedient seit 20 Jahren Gäste in Fisibach. Die beiden erzählen von der schönen und harten Arbeit in ihrem Gasthof und wie sie in einem 480-Seelen-Dorf als Restaurant überleben können.

Konkurrenz hat das Ehepaar Arn-Pfister im Dorf nicht, denn in der Gegend ist der «Bären» das einzige Restaurant. Als sie vor 20 Jahren eine Luxus-Hotellerie verliessen, um sich den Traum eines eigenen Restaurants zu erfüllen, suchten sie in der ganzen Schweiz. Das einzige Kriterium: eine Räucherkammer.

Nach intensiver Suche fanden sie schliesslich einen Gasthof in Fisibach. Für das Ehepaar war schnell klar: Hier müssten sie mehr als 100 Prozent geben. Trotzdem haben sie sich ganz bewusst für diesen Ort entschieden. «Das war die Gelegenheit, uns voll reinzuhängen und zu zeigen, dass wir uns einen Namen machen können», sagt Béatrice Arn-Pfister.

Von Anfang an kümmerte sich die gelernte Hauswirtschafterin um den Service und das Büro. Ihr Mann Pierre, ein gelernter Koch, war und ist für die Küche zuständig. Das ständige Wissen, besser und anders als andere Restaurants sein zu müssen, zahlt sich aus.

«Die Restaurants in Baden oder Aarau haben es dank ihrer guten Lage einfacher, Gäste zu gewinnen», sagt Béatrice Arn-Pfister. Seit Beginn setzten sie deshalb auf eine interessante Speisekarte, saisonale Lebensmittel, Produkte aus der Region und eine sich stets verändernde Menükarte. «Uns ist es wichtig, frische und nachhaltig produzierte Produkte anzubieten», sagt Pierre Arn-Pfister.

Spezialbehandlung für Kinder

Eine nette Bedienung ist für das Ehepaar selbstverständlich: «Wichtig ist, dass sich die Gäste von der Reservation bis zur Verabschiedung wohlfühlen», so Béatrice Arn-Pfister. Was die kleinen Gäste am Restaurant Bären schätzen dürften, ist die Spezialbehandlung, die sie erhalten.

«Die Kinder gehen bei uns in die Küche, um das Essen selber auszuwählen. Sie haben leider oft keine Ahnung mehr von Lebensmitteln», sagt Béatrice Arn-Pfister. Die Kleinen kämen oft mit Lebensmitteln aus der Küche, die sie zu Hause nie essen würden, so die Servicefachfrau weiter.

Preisgekrönte Salatsauce

Die Besucher des Restaurants Bären sind zu 80 Prozent Stammgäste. «Es ist schön, dass die Leute immer wieder kommen, wir sind ja nicht gerade um die Ecke», sagt Béatrice Arn-Pfister.

Nebst dem Ehepaar arbeiten im Restaurant zwei ausgelernte Köche, eine Servicefachfrau und vier Teilzeitangestellte. Die Töchter der Arn-Pfisters zieht es ebenfalls in die Gastronomie-Branche. Die eine Tochter macht eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, die andere zur Köchin.

Nebst dem Servieren und Kochen verkauft das Wirtepaar in seinem Gasthof selbst gemachte Spezialitäten und beliefert Delikatessengeschäfte mit seinen Produkten wie schottischer Lachs. Béatrice Arn-Pfister betont aber: «Wir sind kein schicker Gourmettempel, sondern ein gemütlicher Gasthof.» Stolz sind sie vor allem auf ihre Salatsauce. Am schweizerischen Wettbewerb der Regionalprodukte gewann das «Huus Dressing» Gold.