16,6 Millionen Gewinn für die Raiffeisenbanken der Region – und 254 vergebene Covid-Kredite

Zudem haben sie 254 Covid-Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund 22,6 Mio. Franken vergeben. «Wichtig war, dass die Unternehmen rasch und unkompliziert zu Liquidität gekommen sind.» Dabei sei die lokale Verankerung in dieser ausserordentlichen Situation von grossem Vorteil gewesen.

Die Raiffeisenbanken Aare-Rhein, Böttstein, Siggenthal-Würenlingen und Surbtal-Wehntal haben im vergangenen Jahr ihre Marktpositionen weiter ausgebaut. «Insbesondere im Kundengeschäft konnten die Banken stark zulegen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Insgesamt zahlten die Zurzibieter Raiffeisenbanken, die 164 Mitarbeitende inklusive Lernende beschäftigen, im vergangenen Jahr 2973 Millionen Franken an Krediten aus. Das Hypothekarvolumen nahm also gegenüber 2019 um 2,9 Prozent zu. Bei den Verpflichtungen aus Kundeneinlagen legten die vier Banken gar um 8,2 Prozent auf 2893 Millionen Franken zu. Sie erzielten 2020 gemeinsam einen Gewinn von 16,6 Millionen Franken – 6,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Ausserdem hätten die Raiffeisenbanken im unteren Aaretal durch die Schliessung der NAB-Filialen deutlich mehr Kundenzugänge verzeichnen können. Da die meisten Kunden mit Hypotheken an den bisherigen Finanzierungspartner gebunden seien, rechnen die Banken mittelfristig mit einem Wachstum im Ausleihungsbereich.

Die aktuelle Situation rund um die Coronakrise beeinflusse das öffentliche Leben nach wie vor in hohem Masse, schreiben die vier Banken. Deshalb würden die Generalversammlungen auch in diesem Jahr nicht wie in gewohntem Rahmen durchgeführt. Die jeweiligen Genossenschafter werden durch die Raiffeisenbanken direkt orientiert.