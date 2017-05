An der Gemeindeversammlung in Leuggern war einmal mehr die Grüngutentsorgung traktandiert. Seit nunmehr 15 Jahren beschäftigt das Thema Behörden und Stimmbürger: Konsultativ-Abstimmungen wurden durchgeführt, Budgets abgelehnt, Anträge angenommen und Referenden ergriffen. 2016 wurde gar eine Strafanzeige gegen sämtliche Gemeinderatsmitglieder eingereicht und schliesslich zurückgezogen. Kurz: Das Grüngut beschäftigt und sorgt für rote Köpfe.

So kamen denn 226 der 1444 Stimmbürger am Mittwochabend zur Neuauflage an die Sommergmeind. Nach der letzten Referendumsabstimmung im Februar 2016 hatte sich bereits die dritte Abfall-Kommission mit dem Thema befasst. Das Gremium, bestehend aus drei Mitgliedern des Referendumskomitees, drei Gemeindevertretern und dem Ressortvorsteher, unterbreitete der Gmeind zwei Varianten mit Sammelstellen (siehe Box rechts). Insgesamt wurden 19 Standorte geprüft. Die dritte Variante steuerte der Gemeinderat bei. Er legte erneut jene Lösung vor, gegen die 2016 erfolgreich das Referendum ergriffen wurde: Eine Grüngutabfuhr mittels Containern, bei der die Kosten nach dem Verursacherprinzip verteilt werden.

Die drei Varianten erforderten an der Gmeind ein entsprechendes Prozedere: Zum Zug kam zunächst die Eventualabstimmung, in welcher die favorisierte Variante erkoren wurde. Das Rennen machte der Vorschlag des Gemeinderats. Auch in der Schlussabstimmung sagten die Stimmenden Ja zur Variante 3.

Sorge vor erneutem Referendum

«Erstmals konnten die Stimmbürger zwischen verschiedenen Lösungen wählen, anstatt bloss zu einer Variante Ja oder Nein zu sagen», sagt Gemeindeschreiber Stefan Kalt. Er hofft deshalb, dass der Rückhalt diesmal grösser und das Resultat definitiv ist. Denn erneut besteht die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen. Die Frist läuft am 20. Juni ab.

In der Vergangenheit gab es in Leuggern bis zu vier Grüngutsammelstellen, drei davon öffentlich zugänglich. Alle «rutschten in die Illegalität» ab, weil sie den Anforderungen des Kantons nicht mehr genügten. Doch die Schliessung verzögerte sich, weil neue Lösungsvorschläge stets von den Stimmbürgern abgelehnt wurden. Zuletzt 2016, als die Grüngutabfuhr mittels Containern an der Urne versenkt wurde.

Weil die Sammelstellen, aktuell bestehen noch jene bei der ARA Gippingen und beim Zeughaus, öffentlich zugänglich sind, werden sie auch äusserst rege genutzt. 197 kg Grüngut entsorgten die Leuggemer 2016 pro Kopf. Der kantonale Mittelwert liegt bei 123. So stiegen auch die Entsorgungskosten für die Gemeinde: Budgetiert waren im letzten Jahr 30 000 Franken, effektiv fielen 78 000 an.

Rückhalt sollte grösser sein

Gemeindeschreiber Kalt ist an der Gmeind aufgefallen, dass vor allem ältere, weniger mobile Leute die Grüngutabfuhr bevorzugten. Auch falle durch diese Lösung keine Grundgebühr mehr an, sondern Hausbesitzer und Mehrfamilienhaus-Bewohner werden nach dem Verursacherprinzip belastet. Und zu guter Letzt werden alle acht Ortsteile Leuggerns gleich behandelt; was bei einem oder zwei fixen Standorten nicht der Fall ist.