104 Firmen wurden 2020 im Zurzibiet gegründet

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 wurden im Zurzibiet 104 neue Firmen gegründet. «Zudem haben 14 Firmen ihren Weg ins Zurzibiet gefunden», schreibt der Gemeindeverband Zurzibiet Regio in einer Mitteilung. «Diese Zahlen sind ein Beleg dafür, dass die Region nach wie vor für die Wirtschaft viele attraktive Standortvorteile hat», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Zuzüge hätten aus der Region Zürich, aber auch aus der Inner- und der Ostschweiz stattgefunden, wie die kantonale Statistik von Aargau Services zeige.

Die systematische Dokumentation der Firmengründungen im Bezirk Zurzach ist eine der neuen Massnahmen der Anfang Jahr gegründeten Zurzi­bieter Standortförderung. «Deshalb lassen sich auch noch keine Vergleiche zu Vorjahren ziehen», sagt Bruno Hofer, Geschäftsleiter von Zurzibiet Regio.