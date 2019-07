Marc Gerber schreitet durch die Reben am Probstberg. Es ist eine der besten Lagen der Weinbaugenossenschaft Döttingen. «Südsüdwest», sagt der 33-jährige Geschäftsführer und Winemaker. Riesling-Sylvaner wird hier angebaut. Gerber streicht mit der Hand durch die verkümmerten Trauben. Die Blätter haben braune Ölflecken, die Beeren sind braun und verdorrt. «Das passiert, wenn man nicht spritzt», sagt er. «Diese Reben sind Natur pur.» Quasi 100 Prozent Bio, dafür 0 Prozent Ertrag.

Ein falsches Bild von Bioprodukten

Mit Interesse hatte Gerber einen Artikel in der «Schweiz am Wochenende» gelesen, in dem sich Nachbarn des Klingnauer Winzers Andreas Meier beklagt hatten, dass dieser trotz Bio-Label seine Reben spritzt. Viele Leute hätten ein verzerrtes Bild von Bio, glaubt Gerber, das liege auch an der Werbung der Grossverteiler.

«Bio heisst nicht, dass nicht gespritzt wird», sagt der Luzerner. Auf den 22 Aren am Probstberg ist aber genau das passiert. Aus Versehen. Ein Ärgernis, aber immerhin kann Gerber damit demonstrieren, was mit unbehandelten Reben passiert. Ein neuer Mitarbeiter hatte vergessen, dass auch diese Parzelle zur Weinbaugenossenschaft gehört. 2200 Kilogramm werden im Normalfall auf diesen 2200 Quadratmetern geerntet. Das ergibt rund 2000 Flaschen sortenreinen Riesling-Sylvaner. «Es ist ein Totalausfall, die Reben sind vom Falschen Mehltau befallen.» Dieser hat, im Gegensatz zum Echten Mehltau, zwar keinen Einfluss auf den Geschmack, aber die Ernte würde so minim ausfallen, dass sie sich nicht lohnt. «50 kg gibt das vielleicht», sagt Gerber.