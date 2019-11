10 Millionen sind bewilligt: Spital Leuggern baut Notfallstation aus

«Wir glauben daran, dass auch in 20 oder 30 Jahren noch im Spital Leuggern medizinische Topleistungen erbracht werden können», sagte Andreas Edelmann, der Präsident des Spitalvereins Leuggern, am Mittwoch an einer ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins. «Dazu braucht es Ärzte und eine Belegschaft, ein motiviertes Team, wie in den letzten 20 Jahren, aber auch eine Infrastruktur.» Dafür sei der Spitalverein zuständig. «Als positive Optimisten sind wir überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Spitallandschaft auch in Leuggern meistern werden.»

Dieser positive Optimismus kommt auch in den 30 Millionen Franken zum Ausdruck, die der Spitalverein in den Neubau des Pflegeheims, des Werkhofes für die Technischen Dienste des Spitals und in die Erweiterung, Optimierung und Sanierung des Akutspitals investiert. Weitere 7 Millionen Franken investiert die Asana-Gruppe. Inzwischen ist der Werkhof in Betrieb und das neue Pflegeheim im Bau. Nachdem der Spitalverein bereits Kredite im Umfang von 19,8 Millionen Franken bewilligt hatte, ging es an der ausserordentlichen Generalversammlung um einen Zusatzkredit von 10,2 Millionen Franken für das Akutspital.

9000 Patienten pro Jahr im Notfall

«Unser Hauptanliegen», so Andreas Edelmann, «ist die Sicherung der umfassenden ambulanten und stationären Grundversorgung für die Bevölkerung des Zurzibietes und der angrenzenden Regionen.» Das erfordere neben einer hohen Qualität der Leistungen bestimmte Fallzahlen.