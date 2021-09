Zürich Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt Bei einem Wohnungsbrand in Zürich ist am frühen Donnerstagmorgen eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr musste mehrere Hausbewohner mit einer Autodrehleiter evakuieren.

Mehrere Hausbewohner wurden evakuiert (Symbolbild). Zvg/Kantonspolizei Zürich

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich ist am Donnerstag eine Person verletzt worden. Sie sei mit einer Rauchvergiftung hospitalisiert worden, teilte Schutz und Rettung Zürich am Donnerstagmorgen auf Twitter mit.

Der Wohnungsbrand in der Nähe des Bucheggplatzes sei bereits gelöscht worden. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes wurde der Trambetrieb der Linien 11 und 15 zwischen Schaffhauserplatz und Bucheggplatz/Bahnhof Oerlikon unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe Zürich mitteilten.