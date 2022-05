Zofingen Parkierte Autos beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen Ein unbekanntes Auto verursachte einen Schaden an einer Gartenanlage. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr die lenkende Person weg. Auskunftspersonen werden gesucht.

Im Laufe des vergangenen Monats verursachte ein unbekanntes Auto einen Schaden an einer Gartenanlage. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fuhr die lenkende Person weg. Auskunftspersonen werden gesucht. Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Bereits im Laufe des vergangenen Monats verursachte ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Audi A3) in Zofingen an der Unteren Brühlstrasse einen Schaden an einer Gartenanlage.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte ein Auto gegen einen Zaunpfahl und verschob einen Granitstein. Der Stein prallte in der Folge gegen ein Ausstellungsfahrzeug und verursachte einen Sachschaden.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die lenkende Person weg. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Auskunftspersonen welche Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Stützpunkt Zofingen (Tel. 062/745'11'11) zu melden.

Die aktuellen Polizeibilder: