Zofingen Dieser Aargauer ist der erste Schweizer Weltkonditor des Jahres David Schmid aus Zofingen darf sich als erster Schweizer mit dem Titel Weltkonditor des Jahres schmücken. Bereits vor ein paar Monaten wurde sein Café ausgezeichnet.

«Es ist unglaublich, dass ich das erleben darf», freut sich David Schmid aus Zofingen über seinen neusten Titel. Am Dienstag wurde er zum «Weltkonditor des Jahres» gekrönt. Er sei stolz darauf, was er in den letzten Jahren geleistet habe, wird Schmid in einer Mitteilung zitiert.

In der Tat durfte der erfolgsverwöhnte Zofinger bereits einige Höhepunkte in seiner Karriere feiern. Erst im November 2020 eröffnete er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Café La Patisserie in der Altstadt. Für ihre luftigen Macarons, fruchtigen Törtchen und französischen Klassiker wurden die beiden mit der nationalen Bäckerkrone gewürdigt. Zuvor erhielt Schmid den Welt- und Europameistertitel in der Bäckerei-Konditorei.

David Schmid mit seiner Ehefrau Nicole in ihrem gemeinsamen Café in Zofingen. Katrin Petkovic

Leuchtturm der Branche

Schmid überzeuge durch seinen Innovationsgeist und Ideenreichtum und gelte als «Leuchtturm» der Schweizer Bäckerei-Confiserie-Branche, heisst es in der Mitteilung weiter. Er suche das Spezielle und scheue auch nicht davor zurück, seine Ideen weiterzugeben. In den vergangenen Jahren leitete der Zofinger regelmässig Workshops und Kurse. Schmid ist auch Autor des Buches «Saisonale Kreationen für Konditorei, Confiserie und Bäckerei», für das ihn die Gastronomische Akademie Deutschlands als bestes Buch in der Kategorie «Backen & Patisserie» auszeichnete.

Auch der Präsident der Schweizer Bäcker-Confiseure Silvan Hotz freut sich über Schmids neusten Titel: «Ich bin unglaublich stolz auf David. Er hat es mehr als verdient!»

David Schmid nimmt den Preis entgegen. Youtube

Um Weltkonditor des Jahres zu werden, müssen die Anwärterinnen und Anwärter aktiv und selbständig ein Bäckerei-Konditorei-Café betreiben und eine Ausbildung zum Konditor absolviert, eine Publikation veröffentlicht und erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben. Zudem müssen Marketingaktivitäten und innovative Tätigkeiten vorgewiesen werden. (sam)