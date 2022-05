Zofingen 18-jährige Motorradfahrerin bei Sturz verletzt Bei einem Sturz wurde eine junge Motorradfahrerin gestern bei Zofingen erheblich verletzt. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Spital.

Die 18-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Bottensteinstrasse von Zofingen in Richtung Bottenwil. Auf dieser bewaldeten Nebenstrasse verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihre 125 ccm-Enduromaschine. In der Folge kam sie auf der noch feuchten Fahrbahn zu Fall.

Die Ambulanz forderte einen Rettungshelikopter an, der die junge Frau ins Kantonsspital Aarau flog. Nach ersten Angaben erlitt sie einen Bruch des Oberschenkels. Am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden.

