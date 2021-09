Seit Montag letzter Woche gilt in der Schweiz die ausgeweitete Covid-Zertifikatspflicht. In Innenbereichen von Bars, Restaurants, Sport- und Freizeiteinrichtungen kommt nur rein, wer ein gültiges Zertifikat hat. Nur: Im Aargau weiss niemand so genau, wie diese Zertifikatspflicht kontrolliert wird.