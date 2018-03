40 Jahre lang führte Hans Hauri (68) seinen «Hauri Allround Service» in Reinach. In manch einem Aargauer Werkhof steht ein Fahrzeug, das über seinen Vertrieb gekauft wurde und in vielen Feldern der Region fahren Traktoren und Mähmaschinen, die von ihn bezogen wurden.

Kein leichtes Unterfangen, für dieses Lebenswerk den passenden Nachfolger zu finden. In Reto Stalder und Andrea Pfister, beide 29 Jahre alt, fand Hauri das Unternehmerpaar, dem er die Weiterführung des Geschäfts und den Erhalt seines breiten Netzwerks zutraut.

Seit drei Monaten steht er den beiden in der in «Stalder Technik GmbH» umbenannten Firma beratend beiseite. Ende dieser Woche gilt es nun erst: Hauri setzt sich endgültig zur Ruhe und überlässt den Betrieb gänzlich den beiden Jungunternehmern.

Für die öffentliche Ausstellung am Samstag und Sonntag, die den Generationenwechsel festlich umrahmt, wird eigens die Wiesenstrasse gesperrt.

Sortiment erweitern

Der neue Inhaber scheint bereit, in seinem Kopf sprühen bereits die Ideen. Auf Maschinen für Land-, Kommunal- und Forsttechnik will er sich künftig fokussieren.

Er will das Sortiment, das bisher auf Traktoren und Bodenbearbeitungsmaschinen spezialisiert war, mit Grün- und Landtechnik erweitern: Maschinen zum Mähen, Schwaden und Zetten werden also künftig die Auswahl ergänzen.

«Wir haben Respekt vor dieser neuen Aufgabe», sagt Stalder. Hans Hauri habe hervorragende Beziehungen zu den Kunden gepflegt, die bis zu einer Stunde Fahrt ins Wynental auf sich genommen hätten.

Stalder ist Landmaschinenmechaniker und stammt aus Aesch ZH. Vor der Firmenübernahme war er Werkstattleiter bei Mäder Landmaschinen in Niederwil. Mit seiner Partnerin, die in der Firma die Administration übernommen hat, ist er 2014 in ein altes Bauernhaus in Reinach gezogen. Seit dem Einzug sind sie daran, das Haus selber umzubauen.

Die Wiesenstrasse ist von Freitag, 23. März, 12 Uhr, bis Sonntag, 25. März, 19 Uhr gesperrt.