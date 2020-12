Zwei junge Tunichtgute profitierten von Überlastung der Staatsanwältin

Einige Szenen waren zum Schmunzeln und Kopfschütteln gleichzeitig: Der angeklagte Ricardo (Name geändert) etwa betrat just in dem Moment laut schnaufend den Gemeindesaal Kulm, als das Gericht beschloss, die Verhandlung ohne ihn zu führen. Später hörte man plötzlich Vogelgezwitscher: Das Handy eines Zuschauers – ein Bekannter der Angeklagten mit roter Nike-Trainerhose – klingelte während der Verhandlung gleich zweimal.

Für Ricardo und Luis (Namen geändert) aber war es ernst. Den gebürtigen Süd- und Mittelamerikanern warf man bandenmässigen Diebstahl vor. Als junge Erwachsene brachen sie mehrmals in Schulhäuser im Wynental sowie in eine Garage ein, klauten Sachen aus einem unverschlossenen Auto und versuchten, in eine Tankstelle einzusteigen. Luis verübte noch weitere Einbrüche. Bei seinem ersten war er 13 Jahre alt.

Sie klauten alles, was zu packen war

Meist hätten sie sich mit einem weiteren Freund, der heute noch minderjährig ist, getroffen, getrunken und Drogen genommen, gestanden die beiden Angeklagten. Für etwas Action schlugen sie mit Steinen oder kurzerhand organisiertem Werkzeug Scheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden. Was ihnen drinnen in die Hände kam, nahmen sie mit – vorwiegend kleinere Geldbeträge und Tabakwaren. Die Sachschäden betrugen mehrere tausend Franken. «Das sind mehr als Bubenstreiche», sagte die Staatsanwältin.

«Es war für mich damals eine schwierige Zeit», sagte Ricardo. Mit sieben Jahren kommt er in die Schweiz, besucht wegen Hyperaktivität ein Schulheim. Kurz vor Beginn der Einbruchsserie verstirbt sein Vater. Luis zieht als Kind mit seiner Mutter in die Schweiz, dann häufig wegen häuslicher Gewalt um. Eigentlich hatte er eine Lehrstelle, stattdessen kam er in U-Haft.

Staatsanwältin «chronisch überlastet»

Heute arbeitet Ricardo in einer Mensa, er ist einer Freikirche beigetreten. Luis hat wieder eine Lehre zum Fachmann Betreuung in Aussicht. Die beiden sind 24 und 23 Jahre alt. Zur Zeit der Einbrüche waren sie knapp volljährig. Über fünf Jahre dauerte das Strafverfahren. Matthias Fricker, Anwalt von Ricardo, kritisierte die Staatsanwaltschaft Zofingen-­Kulm dafür scharf: Fast zwei Jahre sei der Fall insgesamt liegengeblieben. Trotz mehrfachen Nachfragens seinerseits «geschah nichts», sagte der Anwalt vor Gericht. Eine «krasse Verletzung des Beschleunigungsgebots», die sich die Staatsanwaltschaft alleine zuzuschreiben habe, so der Verteidiger. Er forderte eine «massive» Strafmilderung von mindestens 50 Prozent.

Die Staatsanwältin bezeichnete die Ausführungen zwar als «Bashing», zeigte aber auch Verständnis. Sie hatte ebenfalls beantragt, die lange Dauer strafmildernd zu berücksichtigen. Die Akten seien umfangreicher gewesen, ausserdem habe man Ricardo nicht erreicht, was ein verkürztes Verfahren verunmöglichte. Aber: «Ich gebe zu, es gab Phasen, da lag das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft», sagte sie. Grund sei deren «chronische Überlastung» – ihrer Meinung nach ein von der Politik verursachtes Problem.

Das Gericht – Präsidentin war Yvonne Thöny-Fäs – milderte die Urteile in der Folge ab. Die Bandenmässigkeit sah es aber im Gegensatz zu den Verteidigern als gegeben an. Es sei ein gemeinsamer Tatentschluss erkennbar. Ricardo bekam eine fünfmonatige Freiheitsstrafe mit einer zweijährigen Probezeit. Luis einen Monat mehr und wegen Verkehrsdelikten und der Hinderung von Amtshandlungen (er kam vor vier Jahren betrunken mit der Polizei in Konflikt) zusätzlich eine Geldstrafe (100 Tagessätze à 50 Franken) sowie eine Busse.

«Wir waren alle einmal jung»

Bei den drei anwesenden Privat- und Zivilklägern entschuldigten sich die beiden ehemaligen Bandenmitglieder. Ricardo stand dazu auf, legte die Hand aufs Herz. Es wirkte: Auf dem Gang verabschiedete sich eine Privatklägerin im Anschluss freundlich. «Wir waren alle einmal jung», sagte sie.