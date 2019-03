Noseland? Was für einige, vor allem künstlerisch Tätige, bereits Kult ist, ist für andere ein rotes Tuch. Dabei ist’s schlicht eine grüne Wiese zwischen zwei Waldrändern am Eingang ins Ruedertal. Bruno Schlatter hat die gut 2100 Quadratmeter Land geerbt, zusammen mit der Hälfte des Hauses unten an der Ruederstrasse. Für ihn war klar: «Ich will etwas machen aus dem Erbe.»

2008 sei Bruno Schlatter nach der Jubiläumsausstellung in Aarau, die Blackbox für seine Kulturfirma Nosenoise veranstaltet hat, in ein Loch gefallen. Was tun? «Es gab neue Staaten, Kosovo zum Beispiel», sagt er, und die Idee war geboren: einen eigenen Staat gründen. Und zwar «einen wohl regierten Staat» zugunsten von Mensch und Natur, dem nur eines fehlt: die permanente Bevölkerung. Land hat er, und auch eine Staatsform. Noseland als «anarchistische Monarchie».