Eine Grundstückfläche von 1189 Quadratmetern und eine Nutzfläche von 486 Quadratmetern an zentraler Lage in Reinach: Die zwei Wohn- und Geschäftshäuser der Heilsarmee hinter der Reinacher Post sind für 1,15 Millionen Franken zu haben.

Für die Organisation sind die Räumlichkeiten längst zu klein geworden, hat sie doch vor einigen Jahren ein Zirkuszelt in ihren Garten gestellt, wo fortan die Gottesdienste und verschiedene Veranstaltungen stattfanden. Die Gebäude an der Stumpenbachstrasse 38 und 40 eigneten sich als kleines Anlageobjekt, zur gemischten Nutzung zum Wohnen und Arbeiten sowie als Mehrgenerationenhaus, heisst es im Verkaufsinserat.

Der Verkaufserlös fliesst in den Neubau

«Die Kisten stehen bereit», sagt Katharina Hauri, Leiterin des Heilsarmee-Korps Aargau Süd. Nach über 100 Jahren an der Stumpenbachstrasse zügelt die Heilsarmee Aargau Süd Ende Oktober in ihren Neubau an der Wiesenstrasse in Reinach. Er ist ein schweizweit einzigartiger Komplex, in dem alle Angebote der Heilsarmee unter einem Dach zusammengefasst werden: Sozialarbeit, Lebensmittelabgabe, begleitetes Wohnen, Notschlafstellen, Kinderhort, Gebetsraum, Gottesdienstraum und Brocki.