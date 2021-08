Zofingen Die prominente Crew hinter den Gesundheitsschuhen mit dem Sneakers-Design Bei Anova Swiss (Zofingen) haben Meinrad Fleischmann und Oliver Fischer von Max Schär übernommen.

«Unsere Schuhe werden komplett in der Schweiz entwickelt»: Meinrad Fleischmann, Max Schär und Oliver Fischer (v. l.). Alex Spichale / WYS ZOF

«Es ist für eine Kleinfirma nicht einfach, Nachfolger zu finden», sagt Meinrad Fleischmann (60), ehemaliger CEO von Schild, Möbel Pfister und heutiger Leiter Expansion Schweiz bei XXXLutz. Gesucht war einerseits ein neuer Präsident des Verwaltungsrates und andererseits ein neuer operativer Chef. Max Schär (68), vielen bekannt als ehemaliger Spitzenhandballer, hat als Geschäftsführer in den letzten elf Jahren massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Produkte des in Zofingen beheimateten Schuhproduzenten Anova Swiss AG vom Geheimtipp zum gefragten Gesundheitsschuh entwickelt haben.

Neuer CEO und Teilhaber ist Oliver Fischer (52), der jahrelang in führenden Funktionen für Adidas und MBT tätig war. Neuer Verwaltungsratspräsident ist Meinrad Fleischmann. Er gehört schon neun Jahre zu den zwischenzeitlich fünf Anova-Teilhabern.

Schuhe kosten zwischen 259 und 349 Franken

Die Anova-Schuhe sind zwar Gesundheitsschuhe, gleichen aber optisch dank ihres Designs modernen Sneakern. Es gibt heute zwei Linien: «Anova Comfort» und «Anova Medical». «Während die ‹Anova Comfort›-Modelle mit einem integrierten Wegweiser über eine spezielle Funktion zur Gangkorrektur verfügen, sind die ‹Anova Medical›-Modelle durch ein zusätzlich grosszügigeres Volumen perfekt geeignet für orthopädische Einlagen», schreibt das Unternehmen.

«Unsere Schuhe werden komplett in der Schweiz entwickelt», erklärt Oliver Fischer. Man spricht von «Swiss Technology». Die Schuhe sollen nicht nur schön sein, sondern vor allem ein schmerzfreies Gehen ermöglichen. Speziell ist die Sohlenkonstruktion mit, so das Unternehmen, «Abrollunterstützung, naturnaher Dämpfung, Stabilisierung und Führung». Es gibt zwischenzeitlich je 17 Modelle für Damen und Herren mit Preisen zwischen 259 und 349 Franken. Am teuersten sind die Outdoorschuhe aus Leder und wasserdichtem Material.

Onlineshop wurde während des Lockdowns wichtiger

Hergestellt werden die Schuhe in China. Aber das Unternehmen ist daran, die Produktion zurück nach Europa zu holen. In Prüfung ist eine Produktionsstätte in Portugal sowie eine Sohlenherstellung in Deutschland. Die Anova Swiss AG hat ihren Hauptsitz an der Mühletalstrasse in Zofingen. Sie vertreibt ihre Produkte über den Orthopädiefachhandel und den hochwertigen Schuhfachhandel, die sich beide durch eine Beratung auszeichnen. Während der Lockdowns hat der Anova-Onlineshop mit dem Direktverkauf an Privatkunden an Bedeutung gewonnen.

Immer wichtiger sind auch die Verkäufe im Fabrikladen in Zofingen mit regulärem Sortiment und Outlet-Bereich: Neuerdings finden diese jeden Montagnachmittag statt (früher einmal pro Quartal).