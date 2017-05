Sigi Ladenbauer arbeitet im Management der Flugsicherung Skyguide als Leiter des Towers am Flughafen Zürich. Kennen gelernt hat sich das Paar in einem Stabskurs der Schweizer Armee. Ladenbauer ist Oberst im Generalstab und wie Karin Bertschi in der Luftwaffe eingeteilt.

Politik ist für die Frischvermählten ein verbindendes Thema. «Sigi ist selber politisch nicht aktiv, als promovierter Politologe aber ein versierter Sparringpartner für mich», erklärt Karin Bertschi.

Inhaltlich sind die beiden nicht immer auf der gleichen Linie. Sigi Ladenbauer vertritt eher die Ansichten der politischen Mitte. «Für spannende Diskussionen wird in unserer Ehe also gesorgt sein», meint Karin Bertschi mit einem Schmunzeln.

Vorerst wird das Paar, beide behalten ihren ledigen Namen, noch nicht unter einem Dach wohnen. Ihr gemeinsames Hausprojekt in Wettingen befindet sich in der Planungsphase. Ein Bezug ist erst im Jahr 2019 geplant.

Weitere Bilder von SVP-Grossrätin Karin Bertschi: