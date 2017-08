Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer stand am Montag um 10 Uhr am Lichtsignal am Wynenfeldweg in Buchs. Aus noch unbekannten Gründen fuhr ihm eine 63-jährige Autofahrerin ins Heck. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 10'000 Franken.

Um die genauen Umstände abzuklären, ordnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau bei der 63-Jährigen eine Blutprobe an und eröffnete eine Untersuchung. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Reinach (Telefon 062 765 50 00) zu melden.