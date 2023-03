Zetzwil Übungspiste, bevor es auf die Strasse geht: Zetzwil plant einen Verkehrsgarten Auf einem Trockenplatz sollen in Zetzwil künftig Schülerinnen und Schüler Fahrradfahren lernen, ohne dabei dem gefährlichen Strassenverkehr ausgesetzt zu werden. Auch Senioren haben etwas davon.

So wie in Sarnen (OW) könnte der Verkehrsgarten Zetzwil nach den Sommerferien aussehen. Bild: zvg/Hubert Schumacher

Auf die Idee kam der Zetzwiler Schulhaus-Abwart Dieter «Didi» Häfeli eigentlich durch seine Frau: Als er ihr erzählt habe, dass eine Familie einen Rundkurs auf den Trockenplatz hinter dem Gemeindehaus gemalt habe, um mit ihren Kindern das Velofahren zu üben.

Sie habe ihm dann vom Konzept der Verkehrsgärten erzählt, so Häfeli: «Darauf habe ich den Elternverein, den Kindergarten und die Gemeinde angefragt, ob das bei uns auch ein Thema sein könnte.» Den Platz, rund 20 auf 40 Meter, brauche die Gemeinde sonst nicht. Häfeli war erfolgreich: «Alle angefragten Stellen waren bisher begeistert.»

Ein Verkehrsgarten ist eine Art Übungsanlage: Auf einem Platz werden im Alltag anzutreffende Verkehrssituationen simuliert, indem beispielsweise ein Kreisel oder auch Fussgängerstreifen aufgemalt werden. So können etwa Kinder, die gerade das Fahrradfahren üben, gefahrenfrei das richtige Fahrverhalten erlernen. Das Konzept ist vor allem im Luzernischen und in der Zentralschweiz sehr verbreitet, der Nächste in der Region liegt in Lenzburg.

Kosten von höchstens 8000 Franken

In Zetzwil führt Didi Häfeli das Projekt nun durch, in Zusammenarbeit mit dem Elternverein der Gemeinde. Laut Konzept soll der Garten auf ein rechteckiges Feld gezeichnet werden und verschiedene Situationen beinhalten: Geraden, Kurven, «Kein Vortritt», «Stopp», Fussgänger, einen Kreisel, eine Acht und eine enger werdende Spur. Weiter soll auch das Einspuren geübt werden können.

So soll der Zetzwiler Verkehrsgarten aufgebaut werden. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Vom Elternverein begleitet Vize-Präsidentin und Gemeinderätin Claudia Schaffner den Prozess, sie hat auch das Konzept verfasst, mit dem nun nach Sponsoren gesucht wird. Schaffner erklärt: «Wir rechnen mit Gesamtkosten von maximal 8000 Franken, die kann der Elternverein leider nicht tragen.»

Man habe aber neben dem lokalen Gewerbe auch beim kantonalen Swisslos-Fonds, bei der Aargauer TCS-Sektion und bei den Nachbargemeinden angefragt: «Der Verkehrsgarten wird mit dem Fahrrad gut erschlossen sein, sodass auch andere Gemeinden in der Region diesen nutzen können.»

Einweihungsfeier im Sommer

Der Platz soll sowieso der ganzen Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, so Schaffner: «Es steigen ja immer mehr Seniorinnen und Senioren auf E-Bikes um, die wären vielleicht auch froh um eine solche Übungsanlage.» Und auch der Verkehrspolizist der Repol Aargau Süd freue sich bereits auf den Verkehrsunterricht, den er jeweils am Mittwochnachmittag mit Schulkindern darauf durchführen will.

Schaffner könnte sich zwar auch vorstellen, dass ein Teil der Dorfjugend – die sogenannte «Töffli-Jugend» - den Platz auch gerne nutzen würde: «Dann müssen wir schauen, wie wir das handhaben wollen.» Ansonsten sei der Platz aber schon für Fahrräder gedacht.

Laut Zeitplan sollen bis im Mai die konkreten Zusagen der Sponsoren eingetroffen sein. Im Juni werden dann, wenn die Finanzierung steht, das offizielle Benützungsgesuch bei der Gemeinde eingereicht und die konkreten Arbeiten terminiert: Zuerst muss der Platz freigeräumt und gesäubert werden, das übernehmen Häfeli und der Elternverein.

Die Bemalung des Platzes nimmt dann die Safenwiler AartiGroup GmbH vor, eine Spezialistin im Bereich Strassenmarkierungen. Vor oder nach den Sommerferien soll der Zetzwiler Verkehrsgarten schliesslich feierlich eingeweiht werden.