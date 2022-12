Am 7. März stimmt Zetzwil an der Urne über das Budget 2021 ab. Dies, weil eine Gruppe nach dem Ja der Wintergmeind das Referendum ergriffen hat. Sie ist mit dem Budget nicht einverstanden, da es die Streichung der Beiträge von 8000 Franken jährlich für die öffentliche Bibliothek vorsieht. Sie wäre danach nur noch eine reine Schulbibliothek. Wird das Budget an der Abstimmung abgelehnt, findet in ein paar Monaten eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt.